دبي تقود ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بارتفاع 1.4%

أغلقت البورصات الرئيسية بالشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الخميس وسط تفوق دبي، مع عودة كثير من المستثمرين من عطلة عيد الأضحى.

ويفضل المستثمرون عادة تسييل الأصول قبل عطلة العيد التي استمرت 3 أيام على الأقل في معظم دول الخليج.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4%، وارتفع سهم مصرف الراجحي وسهم مجموعة سامبا المالية 1%، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية في الربع الأول من 2020، إلى 955 مليون ريال، مقابل 935 مليون ريال، في الفترة... ارتفاع أرباح "سامبا" الفصلية 2% لـ955 مليون ريال بنوك وتمويل

وكانت سامبا أعلنت، أمس الأربعاء، عن ارتفاع بنسبة 2% في صافي الأرباح الفصلية إلى 955 مليون ريال (254.65 مليون دولار)، متجاوزة بذلك فترة هيمنة جائحة فيروس كورونا وضعف أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.4%، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6% وقفزة سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 3.4%.

وأعلنت أرامكس تحقيق ربح صاف في الربع الثاني بلغ 94.4 مليون درهم (25.70 مليون دولار)، انخفاضا من 123.2 مليون درهم قبل عام، لكنه أعلى من الربع السابق.

في غضون ذلك، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 74% في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من 2019 بسبب توقف قطاعات من الاقتصاد العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا.

وقالت حكومة دبي إن الإمارة التي تعد مركز المال والتجارة بالشرق الأوسط استقطبت 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو/حزيران.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.3%، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5%.

وفي بورصة قطر، التي استأنفت التداول بعد توقف لخمس جلسات، تقدم مؤشر الأسهم القيادية 1%. وصعد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 3.2%، في حين ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1% مواصلا تحقيق المكاسب للجلسة الرابعة. وصعد سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة.