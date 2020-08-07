ارتفاع احتياطيات الصين إلى 3.154 تريليون دولار في يوليو

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من مؤشرات التعافي.

ونما الاحتياطي الصيني - الأكبر في العالم - 42.06 مليار دولار في يوليو إلى 3.154 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي اليوم الجمعة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار إلى 3.125 تريليون دولار، بفعل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

موضوع يهمك قال مجلس الذهب العالمي يوم أمس الخميس إن صناديق المؤشرات زادت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو، وذلك... الذهب.. حيازات صناديق المؤشرات تزيد 166 طنا في يوليو أسواق المال





وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال الصين لكي تسيطر على نزوح السيولة على مدار العام المنصرم رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارة ممتدة مع الولايات المتحدة ونمو اقتصادي آخذ بالضعف.



وارتفع اليوان 1.3% مقابل الدولار المتراجع في يوليو، في حين نزلت العملة الأميركية حوالي 4% في ذات الفترة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى.



وبلغت احتياطيات الذهب التي في حوزة الصين 62.64 مليون أونصة في نهاية يوليو دون تغير عن نهاية يونيو.



لكن قيمة تلك الاحتياطيات زادت إلى 123.09 مليار دولار في نهاية يوليو من 110.76 مليار قبل شهر.