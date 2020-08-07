الذهب مستقر قرب ذروة قياسية مع انتعاش الدولار

استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأميركية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات.



وسجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأونصة في المعاملات المبكرة إلى 2062.15 دولار. زاد المعدن 4.4% هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي. وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولارا للأونصة.



وتخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأونصة، لكنها مرتفعة حوالي 18% منذ بداية الأسبوع.



وقال وارن باترسون المحلل في آي.إن.جي "من الصعب ألا تكون النظرة (إزاء الذهب) متفائلة.. في حين أن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب، وفي المتبقي من السنة."



وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترمب حظر التعاملات الأميركية على تطبيقين صينيين رائجين.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5% إلى 972.74 دولار للأونصة ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.