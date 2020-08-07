أكبر صندوق تقاعد في العالم يحقق أرباحا فصلية 118 مليار دولار

قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) اليوم الجمعة إنه حقق عائدا استثماريا في الربع الأول بلغ 12.49 تريليون ين أو ما يعادل 118.4 مليار دولار مع انتعاش أسواق الأسهم العالمية، بعد خسائره الاستثمارية الفصلية القياسية في الربع السابق.

وأدار GPIF أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، 162.1 تريليون ين من الأصول حتى نهاية يونيو/حزيران، وبلغ عائده على الأصول الإجمالية 8.3٪ خلال فترة الأشهر الثلاثة، حسبما أفاد في بيان.

"ارتفع متوسط مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 23.4٪ خلال الربع الثاني. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 23.3٪.

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وحققت محفظتها من الأسهم اليابانية عائدًا بنسبة 10.95٪ فيما حققت محفظة الأسهم الأجنبية نسبة 19.99٪.

غيّرت GPIF محفظتها في أبريل، وقسمت بالتساوي حصتها بنسبة 25٪ لكل من الأسهم المحلية والأجنبية والسندات المحلية والأجنبية.

اعتبارًا من نهاية يونيو ، كان لدى الصندوق 26.33٪ من محفظته في السندات اليابانية ، و21.81٪ في السندات الأجنبية، و24.37٪ في الأسهم المحلية و 27.49٪ في الأسهم الأجنبية.

في الأشهر الثلاثة حتى مارس، أعلن GPIF عن خسارة ربع سنوية قياسية قدرها 17.71 تريليون ين بعد هبوط أسواق الأسهم العالمية بسبب جائحة كورونا.