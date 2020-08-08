تعثر حزمة التحفيز يضغط على الأسهم الأميركية

أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات نزولا حادا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة.

يأتي ذلك في ظل قلق المستثمرين من أن يخفق مشرعون في التوافق بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة لإخراج الاقتصاد من ركود ناجم عن فيروس كورونا‮.‬

وزاد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بشكل طفيف عند الإغلاق ‮الجمعة.‬

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 46.5 نقطة، أي ما يعادل 0.17% إلى 27433.48 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.21 نقطة، أو 0.06% إلى 3351.28 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.09 نقطة، أو 0.87% إلى 11010.98 نقطة.