أسهم التعبئة والتغليف تتصدر مكاسب البورصة المصرية

استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المربع الأخضر مع تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفق بيانات بورصة مصر، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 597 مليار جنيه، بنسبة نمو 2% عن إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 304.1 مليار جنيه إلى 310.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.

على صعيد القطاعات، فقد تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 12.9%، تلاه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.7%.

وفي المركز الثالث جاء قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 5.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز الرابع بنسبة 5.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه في المركز الخامس مرتفعاً بنسبة 4.3%، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية مرتفعاً بنسبة 3.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن مرتفعاً بنسبة 3.8%.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.4%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، وقطاعات الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية مرتفعاً بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات مرتفعاً بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%.