بعد هبوط تاريخي.. أردوغان يلملم جروح الليرة

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تهدئة المخاوف إزاء تراجع قيمة الليرة التركية، معتبرا أن تقلبات الأسعار مقابل الدولار واليورو مؤقتة.

وهبط سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 7,29 مقابل الدولار، و8,64 مقابل اليورو، الخميس، لتخسر أكثر من 3 بالمئة من قيمتها.

وقال أردوغان للصحافيين في اسطنبول "هذه مسائل مؤقتة، مثل هذه التقلبات كثيرا ما تحصل".

ووجه تفشي فيروس كورونا المستجد ضربة قاسية لتركيا في وقت كانت تسعى فيه إلى تجاوز أول ركود تشهده خلال عشر سنوات.

وبعد تراجع قيمة الليرة التركية، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيخسر جميع أدواته المتاحة للحفاظ على سعر العملة.

والجمعة، كان يتم التداول بالليرة التركية عند 7,24 للدولار و8,55 لليورو.