بورصة مصر ترتفع للجلسة الخامسة متصدرة أسواق الشرق الأوسط

ارتفعت البورصة المصرية بقوة اليوم الأحد، مواصلة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود معظم أسهم المؤشر الرئيسي، في حين أغلق المؤشر السعودي على صعود أيضا، مدعوما بأسهم الشركات المالية.

زاد المؤشر السعودي 0.4 %، يقوده سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 0.8 % والبنك السعودي الفرنسي بمكاسب 1.5 %.

وصعد سهم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية 0.3% رغم إعلانها عن تراجع حاد في أرباح الربع الثاني من العام.

موضوع يهمك قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، تعليقا على صدور نتائج أرامكو في الربع... أرامكو للعربية: نتوقع ارتفاع الطلب من آسيا تدريجيا مع فتح الاقتصادات شركات

حققت أرامكو 24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني، انخفاضا من 92.6 مليار ريال قبل عام.

لكن الشركة تمسكت بخططها لدفع توزيعات نقدية تبلغ 75 مليار دولار في السنة الحالية وقال رئيسها التنفيذي أمين الناصر إن الطلب العالمي على النفط يتعافى.

وأغلق المؤشر المصري القياسي مرتفعا 1.3 %، مع صعود 22 من أسهمه الثلاثين، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل، والذي صعد 2.1 %.

كانت مصر واليونان وقعتا يوم الخميس اتفاقا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في شرق المتوسط، والتي تحوي احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وتراجع مؤشر دبي 0.7%، حيث نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وسهم إعمار العقارية القيادي 1.1 % لكل منهما.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6 % تحت وطأة انخفاض 1.1% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وتراجع 0.5% لسهم شركة اتصالات.

كان مصرف الإمارات المركزي قال أمس السبت إنه سيخفف بشكل مؤقت سقف اثنتين من النسب الاحترازية للبنوك، تشجيعا لها على إقراض الشركات في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5%.