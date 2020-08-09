22.2 مليون دينار خسائر "هيئة الأسواق" الكويتية

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية في أواخر شهر يوليو الماضي تقريرها السنوي التاسع، عن السنة المالية (2019/‏ 2020) متضمناً أبرز ما تم إنجازه من مهام خلال تلك السنة المالية في شتى مجالات عملها.

ولفت التقرير إلى تسجيل "هيئة الأسواق" صافي خسارة في (2019/‏ 2020) بلغ 22.19 مليون دينار، مقارنة بـ23.86 مليون في (2018/‏2019)، وبلغت الإيرادات 6.87 مليون مقارنة بـ4.78 مليون في السنة المالية السابقة، فيما وصلت المصروفات إلى 29.06 مليون مقارنة بـ28.65 مليون في (2018/‏ 2019)، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

أما بالنسبة لموجودات "هيئة الأسواق" فبلغت 128.19 مليون دينار في نهاية (2019/‏ 2020) مقابل 38.86 مليون مطلوبات، مقارنة بـ96.57 مليون موجودات و34.98 مليون مطلوبات في نهاية السنة المالية (2018/‏ 2019).

وبلغت القيمة الاسمية لأدوات الدين التي منحت "هيئة الأسواق" الموافقات لإصدارها خلال السنة المالية الماضية نحو 2.499 مليار دينار، تراوحت بين سندات دين وصكوك وسندات دين قابلة للتحويل إلى الأسهم، وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لموافقات الهيئة منذ تأسيسها على إصدار أدوات الدين وحدها إلى 6.081 مليار دينار.

10 تفتيشات تتعلّق بغسل الأموال

وبلغت مهام الرقابة الميدانية الخاصة بهيئة أسواق المال المنفذة خلال (2019/‏‏ 2020) نحو 138 مهمة، منها 21 تفتيشاً ميدانياً شاملاً، و27 تفتيشاً محدد الغرض، و10 متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و80 مراجعة وتقييما لتقارير نظم الرقابة الداخلية.



28 اندماجاً واستحواذاً بـ 1.26 مليار دينار

أنجزت هيئة أسواق المال 3 عمليات اندماج واستحواذ في السنة المالية الماضية بلغت قيمتها الإجمالية 20.98 مليون دينار، شملت اندماج "كامكو" و"غلوبل"، و"بيت الأوراق" و"الأمان"، والانتهاء من الاستحواذ الإلزامي لشركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات على جميع أسهم "كميفك".

وبذلك يبلغ إجمالي الاندماجات والاستحواذات التي أنجزتها "هيئة الأسواق" 28 عملية منذ عام 2012، بقيمة 1.26 مليار دينار.