عوائد توزيعات أرامكو تصل لـ 6% .. كيف؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن التوزيعات النقدية من شركة أرامكو السعودية، تبلغ وفق أسعار السهم لليوم الأحد حوالي 4.25% من العوائد.

وأضاف الرقيب أن التوزيعات المستقرة لشركة أرامكو، ستقفز بالنسبة لمن اشترى السهم على سعر 27 ريالاً لتكون 6% لمدة 4 سنوات مقبلة، وهذا عائد جيد بالمقارنة على مختلف المستويات.

وأضاف أن الأرباح والتوزيعات التي أعلنت عنها أرامكو السعودية، رغم تراجع الأرباح، فإنه لا مجال للمقارنة مع خسائر فادحة في شركات النفط العالمية.

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وقال إن التوزيعات النقدية للمساهمين من غير الحكومة التي تدفعها أرامكو تتحملها الدولة ولا تتحملها الشركة، وهذا إيجابي لأداء الشركة، ولذلك فإن الزيادة في هذه التوزيعات الإيجابية لا تشكل عبئاً.

وعدد جانبا من المؤشرات التي حققتها أرامكو السعودية، ومنها الوصول بالإنتاج إلى 2.5 مليار متر مكعب من الغاز و12 مليون برميل نفط يوميا.

وأضاف أن هذه القدرات مع الاستحواذ على سابك والاستثمار في أنشطة المصب، كلها تجعل مستقبل الشركة أكثر إيجابية بالنسبة للمستثمرين فيكون العائد على استثمارهم جيداً.

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بلغ صافي الدخل لأرامكو السعودية 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، بنسبة تراجع 73.4%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 60.5% والتي كانت 62.4 مليار ريال.

ويعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذلك جزئياً الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

بينما بلغ صافي الدخل 87.10 مليار ريال سعودي (23.23 مليار دولار ) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 175.87 مليار ريال سعودي (46.90 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2019.