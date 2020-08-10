صعود الدولار يسترد زخمه.. والأعين على محادثات التجارة

ارتفع الدولار في المعاملات المبكرة بلندن، اليوم الاثنين، بما في ذلك أمام اليورو والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتوترات الأميركية الصينية قبيل محادثات تجارية مهمة في 15 أغسطس/آب.

وبعد انهيار المحادثات في واشنطن بشأن الجولة التالية من التحفيز المالي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامر تنفيذية يوم السبت تتضمن الاستعادة الجزئية لمدفوعات البطالة المحسنة لعشرات الملايين من الأميركيين العاطلين عن العمل.

وكتب تو لان نوين المحلل في كومرتس بنك "بعض التحفيز أفضل من لا شيء. على الأقل هكذا ترى السوق على ما يبدو، ولهذا السبب يرجع الارتفاع المتوسط للدولار".

وزاد المضاربون صافي مراكزهم المدينة في الدولار على مدى أحدث أسبوع، بحسب بيانات العقود الآجلة الأسبوعية الصادرة يوم الجمعة.

وفي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا 0.1% إلى 93.5.

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وهبط اليورو 0.2% إلى 1.17685 دولار، ونزل الفرنك السويسري، أحد الملاذات الآمنة، 0.2% أيضا مقابل العملة الأميركية إلى 0.914.

وكان الدولار تدعم أواخر الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبار من هونغ كونغ والصين.

وارتفعت الكرونة النرويجية حوالي 0.1% إلى 9.0430 كرونة للدولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6588 دولار أميركي، وفقد الدولار الأسترالي 0.1% ليسجل 0.71525.

وسجلت أستراليا اليوم زيادة قياسية في وفيات كوفيد-19. واستبعد رئيس الوزراء سكوت موريسون رفع إغلاقات الحدود الداخلية قبل عيد الميلاد.

وخفض البنك المركزي الأسترالي نظرته المستقبلية للاقتصاد الوطني، يوم الجمعة، وحذر من استمرار البطالة مرتفعة لعدة سنوات.