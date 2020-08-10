الذهب يهبط مع تمسك الدولار بمكاسبه

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأميركية قبيل محادثات تجارة مقررة.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 2030.10 دولار للأونصة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% إلى 2040.80 دولار. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة اليوم في عطلات عامة.



وكان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة ثم تراجع نحو 2% مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأميركية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو.



وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.



"احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموماً، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما."



وتراجعت الفضة 0.2% إلى 28.24 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 1.2% مسجلاً 972.93 دولار واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأونصة.

