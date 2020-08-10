توقعات جديدة.. سعر الذهب يتجه لـ4 آلاف دولار

أطلق مدير محفظة استثمارية كبرى توقعات مرعبة بشأن حركة أسعار الذهب المستقبلية، معتبراً أن الارتفاعات الجنونية التي سجلها المعدن النفيس في الأسابيع الأخيرة ليست كافية ولن يتوقف الذهب عندها بل سيواصل الارتفاع.

وتوقع المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار (Permanent Portfolio) مايكل كوجينو أن يصل سعر الأونصة الواحدة من الذهب أربعة آلاف دولار، وذلك بالتزامن مع المستويات القياسية المتدنية لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

وتأتي هذه التوقعات على الرغم من أن أسعار الذهب سجلت قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت بأكثر من 35% لتتجاوز لأول مرة في تاريخها مستويات الألفي دولار أميركي للأونصة الواحدة.

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وقال كوجينو في مقابلة مع وسائل إعلام: "لن يكون أمراً مستبعداً أن يتجاوز سعر الذهب أربعة آلاف دولار للأونصة الواحدة.

ويدير كوجينو صندوق استثمار تبلغ أصوله 1.9 مليار دولار أميركي، وهو صندوق مصنف من قبل "مورننج ستار" عند مستوى أربعة نجوم.

ونشر موقع "ماركت ووتش" المتخصص بمراقبة الأسواق والبورصات رسماً بيانياً يوضح حركة أسعار الذهب طوال الثلاثين عاماً الماضية، حيث يظهر في الرسم أن الاتجاه ظل صاعداً لهذا المعدن النفيس طيلة العقود الثلاثة الماضية، حتى وصل الى 2069 دولاراً يوم الخامس من أغسطس الحالي.

وأضاف كوجينو: "منذ ذلك الحين، أي منذ ثلاثين سنة، كان التحرك هو الصعود التدريجي، يتحرك أحيانًا بأجزاء كبيرة، ويتفاعل مع التحفيز والتضخم وقيمة الدولار واليورو.. ولكن كان لديه تحرك قوي هذا العام".

وقال إن الذهب قد يوسع مكاسبه مع ضخ الأموال في الاقتصاد الأميركي وانخفاض الدولار، وكذلك مع خشية المستثمرين أن يعود التضخم.

لكن كوجينو حذر من التراجعات الحادة حتى أثناء الارتفاع طويل المدى، كما أن المحلل نيجام أرورا كتب في موقع "ماركت ووتش" أن "الذهب هو وسيلة تحوط مناسبة ضد الأسهم، لكنه لا يزال سوقاً صغيراً للغاية ويمكن للحكومات التلاعب به بسهولة".