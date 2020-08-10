تفاؤل أرامكو السعودية يقود انتعاش الأسهم بالمنطقة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، الاثنين، بدعم من أسهم البتروكيماويات بالمؤشر السعودي مع انتعاش الطلب على النفط‮.‬

موضوع يهمك تكبدت شركة هرفي للخدمات الغذائية خسائر فصلية بلغت قيمتها في الربع الثاني من 2020 34.2 مليون ريال، مقابل أرباح 40.8 مليون... هرفي للأغذية تتكبد خسائر 34 مليون ريال بالربع الثاني شركات

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لعملاق النفط السعودي أرامكو ‮يوم ‬الأحد، إنه يتوقع أن يتعافى الطلب على النفط في آسيا مع الانفتاح التدريجي للاقتصادات بعد تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا‮.‬

وزاد المؤشر السعودي 0.1%، يقوده قفزة 4.3% في سهم شركة الأسمدة العربية السعودية وزيادة 2.1% في سهم شركة صحارى للبتروكيماويات‮.‬

وصعد سهم أرامكو 0.2%. وأعلنت الشركة ‮يوم ‬ الأحد انخفاضا بنسبة 73% في أرباحها للربع الثاني، لكنها أكدت تمسكها بخططها لدفع 75 مليار دولار توزيعات نقدية هذا العام‮.‬

واستقر مؤشر دبي مع صعود سهم إعمار العقارية 0.4%، في حين ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنوك الإمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، 0.3%.‬

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.5% يقوده ارتفاع بنسبة 3.4% في سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي و0.4% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات‮.‬

وكان مصرف الإمارات المركزي قال يوم السبت إنه سيخفف بشكل مؤقت سقف اثنتين من النسب الاحترازية للبنوك، تشجيعا لها على إقراض الشركات في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد-19‮.‬

وتراجع مؤشر البورصة المصرية 0.2%، بعد مكاسب على مدار خمس جلسات، متأثرا بهبوط 1.8% في سهم البنك التجاري الدولي‮.‬