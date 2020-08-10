هبوط 30% بتداول الجنيه الإسترليني

قال بنك إنجلترا المركزي يوم الاثنين، إن حجم التداولات في سوق لندن للصرف الأجنبي، أكبر مركز لتداول العملات في العالم، انخفض 16% في الأشهر الستة حتى أبريل نيسان، مدفوعا بهبوط بنسبة 30% في تداول الجنيه الإسترليني.

وهبط المتوسط اليومي لتداولات الدولار-الإسترليني بمقدار 138 مليار دولار (أو 32%) بعد أن كان سجل مستوى قياسيا مرتفعا في أكتوبر تشرين الأول 2019، بينما تراجعت تداولات اليورو-الإسترليني بمقدار 24.7 مليار دولار أو 31%.

وانخفضت قيمة الصفقات في السوق الفورية 10% إلى 677 مليار دولار في الأشهر الستة حتى أبريل نيسان 2020، من 754 مليار دولار في الأشهر الستة حتى أكتوبر تشرين الأول 2019.