الراجحي المالية: أرامكو قد لا تلجأ للاقتراض لدفع توزيعات الربع الثالث

قال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري خلال مقابلة مع قناة العربية إن شركات البترول العملاقة تكبدت خسائر بالربع الثاني ما دفعها لمراجعة سياسة التوزيعات النقدية المترسخة لديها منذ سنوات طويلة.

وأشار السديري إلى أن من المرجح عدم لجوء أرامكو للاقتراض لدفع التوزيعات في الربع الثالث.

ولفت إلى أن أرباح أرامكو خلال الربع الثاني جاءت أقل من التوقعات، إلا أنها أفضل بكثير من النتائج التي أعلنتها شركات بترول عالمية عملاقة.

موضوع يهمك قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، تعليقا على صدور نتائج أرامكو في الربع... أرامكو للعربية: نتوقع ارتفاع الطلب من آسيا تدريجيا مع فتح الاقتصادات شركات

وأعلنت أرامكو صباح الأحد بلوغ صافي أرباحها 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، بنسبة تراجع 73.4%. ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 60.5%، والتي كانت 62.4 مليار ريال.

السديري لفت إلى أن نتائج الربع الثاني استثنائية وغير متكررة في قطاع البترول بسبب هبوط الأسعار التاريخي مع انخفاض الطلب بفعل إغلاقات الاقتصاد كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستبعد تكرار هذه النتائج أو تراجع النفط للمستويات السابقة إلا في حال حدوث جائحة مشابهة أو شيء استثنائي.

كان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، قد صرح تعليقا على صدور نتائج أرامكو في الربع الثاني من 2020، أنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قُدُمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها.

وأضاف الناصر في مقابلة خاصة مع "العربية" أن جائحة كورونا تسببت في أكبر أزمة اقتصادية على مستوى العالم، للمئة سنة الماضية، موضحا أن كل القطاعات تأثرت بشكل كبير ومنها قطاع الطاقة، والذي شهد في أوائل الربع الثاني 2020 انخفاض الطلب عل النفط من 100 مليون برميل يومياً في بداية العام 2020 إلى 75 مليون برميل يومياً في بداية الربع الثاني من نفس العام، وهذا يمثل انخفاضا يصل إلى 25 مليون برميل يومياً.