أسهم اليابان تصعد لأعلى مستوى في أسبوع

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى خلال أسبوع مدعومة بآمال بشأن تحفيز مالي أميركي إضافي لتعزيز أكبر اقتصاد عالمي حيث تكافح الدول الكبرى للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.88%، عند 22750.24 نقطة وهي أعلى زيادة يومية يسجلها منذ الثالث من أغسطس/آب. وقادت أسهم القطاع الصناعي والسلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.54 %.

وقال زعماء بالكونجرس الأميركي ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة كورونا.

ومن ضمن أهم ثلاثين سهما على المؤشر توبكس كان سهم ميتسوبيشي إيستيت للتطوير العقاري الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.2%، يليه سهم هوندا موتور الذي صعد 6.38 %.

أما الأسهم التي سجلت أداء أقل من أداء السوق فشملت سهم مجموعة سوفت بنك الذي تراجع 2.45%، يعقبه سهم نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو ونزل 0.83%.

وسجل 204 أسهم ارتفاعا على المؤشر نيكي مقابل تراجع 19 سهما.