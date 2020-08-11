سهم هذه الشركة يقفز 1100٪ بعد القبض على مؤسسها

فيما يبدو أن مؤيدي الديمقراطية في هونغ كونغ يستخدمون سلاحًا احتجاجيًا جديدًا، وهي حسابات تداولهم في سوق الأسهم.

هذا الاتجاه يأتي بعد احتلالهم المنطقة التجارية المركزية في هونغ كونغ، وتنظيمهم مسيرات بمئات الآلاف في شوارع المدينة وتحمل الغاز المسيل للدموع في معارك ضارية مع شرطة مكافحة الشغب.

لإظهار الدعم لجيمي لاي الناشر والناقد الصريح للحكومة الذي تم اعتقاله أمس الاثنين بموجب قانون الأمن القومي الجديد للمدينة، كان سكان هونغ كونغ يراكمون حيازتهم في أسهم شركته الإعلامية، Next Digital Ltd، ما أدى لارتفاع صاروخي بأكثر من 1100٪ خلال يومين فقط، ما دفع السهم إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

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قال كاستور بانج، رئيس الأبحاث في Core Pacific-Yamaichi "هناك عدد هائل من المستثمرين الأفراد يشترون، إذا نظرت فقط إلى سعر العرض والطلب وحجم الصفقات الفردية، فمعظمها صغير جدًا".

تبرز هذه المكاسب القياسية، الدعوات التي تم إطلاقها عبر منتديات الإنترنت، التحدي الذي يواجهه المسؤولون الصينيون وهونغ كونغ وهم يحاولون القضاء على الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة، حيث اتجه السكان إلى أشكال بديلة من الاحتجاج بعد أن قلص صانعو السياسات المظاهرات العامة بفرض قيود على التباعد الاجتماعي وتشريعات الأمن القومي.

يمكن أن يساعد شراء أسهم Next Digital من الناحية النظرية Lai ماليًا ، إذا تقرر بيع الأسهم أو الاقتراض مقابل حيازتهم من الأسهم. تسيطر Lai على 71٪ من Next Digital ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بومبيرغ.

وارتفعت قيمته السوقية بأكثر من 2.6 مليار دولار هونغ كونغ أو ما يعادل 335 مليون دولار.

وقالت الشركة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بيان نشر على بورصة هونغ كونغ إنها "ليست على علم بأي أسباب" لارتفاع أحجام التداول وسعر السهم.

إلى جانب لاي، تم القبض على عدد من المديرين التنفيذيين في الشركة يوم الاثنين. وقالت شركة نكست ديجيتال إن من غير المتوقع أن يكون لهذه الأحداث أي تأثير سلبي على العمليات اليومية للمجموعة، وفقًا لبيان لبورصة هونغ كونغ.