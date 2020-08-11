سعر الذهب يهوي 4% قرب 1940 دولارا مع تمسك الدولار بمكاسبه

تراجعت أسعار الذهب بشدة اليوم الثلاثاء مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة فيما عززت توقعات بشأن اتفاق تحفيز أميركي شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

وخلال التعاملات، نزل الذهب في المعاملات الفورية 4.2%، إلى 1941.71 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن المستوى القياسي الذي سجله في الأسبوع الماضي عند 2072.50 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.5 %، إلى 1969.20 دولار للأوقية.

موضوع يهمك انضم الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" الأميركية إلى نادي المليارديرات، بعدما كسرت ثروته حاجز المليار دولار، وفقاً لحسابات... تيم كوك ينضم لنادي المليارديرات.. ثروته تكسر حاجز المليار دولار شركات

واحتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 7.8%، إلى 26.88 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 4.8 بالمئة إلى 939.19 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 5.4 %، إلى 2099.42 دولار للأوقية.