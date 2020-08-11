سهم أرامكو آمن بـ 10 أضعاف ما يطلبه المستثمرون

أكد الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق في أبوظبي لإدارة الاستثمار، يزن عابدين، في مقابلة مع "العربية" أن تقييمات الأسهم في السوق المالية السعودية "مرتفعة تماثل الحال الذي شهدته في الشهر السادس من العام الماضي".

وأضاف عابدين أن مؤشر "الفارق بين العائد الربحي والاستثمارت معدومة المخاطر" يتخذ سمة منتظمة في سوق السعودية بصرف النظر عن قيمة المؤشر الذي كان 9500 نقطة عام 2014 و8500 العام الماضي، واليوم 7500 نقطة.

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وبناء على هذا المؤشر فإن التقييمات في الوقت الحالي مرتفعة، لكنه فسر ذلك بتباين وجهات النظر بالنسبة للمستثمرين المتفائلين الذين يتوقعون نمواً في الأرباح بحوالي 20% في مقابل المستثمرين المتشائمين الذي يتوقعون حدوث تصحيح بذات النسبة.

وبسؤاله عن سهم أرامكو السعودية، قال عابدين إنه بصرف النظر عن التقييم السلبي لسلعة النفط، فإن المعادلة بسيطة في سهم أرامكو بالنسبة لملاك أسهم الأقلية وهي أولوية التوزيعات التي تتحملها الدولة بواقع 1.7 مليار دولار سنوياً.

وقال إن التدفقات النقدية الحرة المتوقعة في الربع الثالث لشركة أرامكو تقدر بحوالي 15 مليار دولار على السعر الحالي للنفط، وهذا يوازي حوالي 10 أضعاف التوزيعات المطلوبة، وهذا يجعل المستثمرين في حال اطمئنان للتوزيعات المضمونة.

وأشار عابدين إلى تصريحات الصادرة عن أرامكو بخفض المصاريف الرأسمالية مؤكداً أن هذا التوجه سوف يوفر تدفقات نقدية أعلى، في ظل مديونية منخفضة جدا لدى أرامكو، بينما نرى شركات النفط الأخرى تستدين من أجل التوزيع على مساهميها، وأرامكو تبدو بعيدة جدا عن مثل هذا التحرك، ما يعزز تفاؤل المستثمرين.