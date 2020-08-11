مجموعة سامبا تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية

أعلنت مجموعة سامبا المالية حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبه فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق.

ويأتي تأسيس فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي في إطار خطط النمو لدى المجموعة.

وتتواجد سامبا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008م من خلال عمليات فرعه المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن المتوقع أن يؤدي وجود فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز خدمات سامبا في الإمارات العربية المتحدة وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.