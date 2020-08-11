ترمب يريد خفض الضرائب.. ومؤشر داو جونز يقفز

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء، فيما يقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع، إذ يراهن المستثمرون على المزيد من إجراءات التحفيز وانتعاش منتظم بعد فيروس كورونا عقب موسم لنتائج أعمال الشركات جاء أفضل من التوقعات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170.20 نقطة أو ما يعادل 0.61% إلى 27961.64 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.87 نقطة أو ما يعادل 0.29% إلى 3370.34 نقطة. فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 25.70 نقطة أو ما يعادل 0.23% إلى 10942.66 نقطة.

واخترق مؤشر داو جونز حاجز الـ 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 25 فبراير الماضي، في وقت تزايدت فيه التخمينات المتفائلة حيال تجارب لقاحات كورونا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالولايات المتحدة وكذا تقليص ضرائب الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط ​​لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين "ندرس... أيضا خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية مما سيخلق المزيد من الوظائف... وكذلك خفض ضريبة الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط".