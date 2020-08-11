أسهم أوروبا تعزز مكاسبها بعد إعلان بوتين أول لقاح لكورونا

تسارعت مكاسب أسواق الأسهم الأوروبية لتفوق 2% عند 08:52 بتوقيت غرينتش.

وزادت مكاسب الأسهم الأوروبية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطوير أول لقاح لكورونا.

ووسط حماس العالم برمته إلى مسألة اللقاح الذي سيضع حداً للفيروس المستجد الذي ما زال مستمراً في حصد الأرواح، جاء إعلان الرئيس الروسي أن بلاده طورت "أول" لقاح لكوفيد-19 كصدمة "إيجابية" سرعان ما انعكست على الأسواق.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% تقوده مجددا موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل أسهم شركات السياحة والترفيه والتعدين والطاقة.



وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.8% بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفزت في يوليو تموز 16.4% على أساس سنوي.

ويأتي الشهر الرابع على التوالي لمكاسب القطاع فيما تتعافى أكبر سوق سيارات عالمية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.



وصعد سهم شركة هالو فريش الألماني لتوصيل المأكولات 5.6% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصعدت قيمة السهم بأكثر من مثليها هذا العام.



وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3% على الرغم من بيانات كشفت أن عدد العاملين في بريطانيا تراجع 220 ألفا في 3 شهور حتى يونيو حزيران وهو أعلى عدد منذ 2009.