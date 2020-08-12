قصة تقسيم سهم "تسلا".. نهم شراء سقفه يتخطى 1500 دولار

قفز سهم شركة تسلا في تعاملات، اليوم الأربعاء، قرب 1489 دولاراً، بعد أن أضاف 116 دولاراً، أو 8.3%، من المكاسب، إلى مستوى 1489 دولاراً، في تفاعل قوي مع أنباء تقسيم السهم.

تخطط شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لتقسيم سهمها لأول مرة في تاريخ الشركة منذ إدراجها، وهي خطوة غير متوقعة تمامًا، نظرًا للصعود الصاروخي لسعر السهم منذ مطلع العام الجاري، ما قد دفع قيمة الشركة السوقية لأعلى.

ووافقت الشركة أمس بقيادة الملياردير إيلون ماسك، على تجزئة السهم إلى 5 أسهم. وسيحصل المساهمون المسجلون اعتبارًا من 21 أغسطس على أربعة أسهم إضافية، والتي سيتم توزيعها بعد إغلاق تداول ناسداك يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري. وقالت الشركة إن تداول الأسهم المعدلة المقسمة سيبدأ يوم الاثنين 31 أغسطس.

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وتهدف هذه الخطوة إلى جعل السهم أقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، بعد أن أصبحت الشركة صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم.

وارتفعت أسهم الشركة المصنعة لسيارات سيدان الكهربائية من الطراز 3 ونموذج الـ "كروس أوفر Y " بشكل غير مفهوم منذ مطلع عام 2020، على الرغم من اضطراب الإنتاج والمبيعات الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقد دفع هذا تسلا لتصبح صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم على الرغم من الإيرادات السنوية وحجم إنتاج السيارات الذي يمثل جزءًا صغيرًا مما ينتجه المنافسون الأكبر حجمًا بما في ذلك تويوتا وجنرال موتور، وفولكس فاغن.

وتخطت القيمة السوقية للشركة أكثر من 279 مليار دولار، متجاوزة قيمة شركتي تويوتا موتور وفورد موتور مجتمعين.

قال دان آيفز، المحلل في Wedbush مع استمرار شهية المستثمرين لاقتناء السهم تعتبر هذه الخطوة ذكية".

آيفز رجح أن يسير عمالقة التكنولوجيا الآخرين على خطى شركة تسلا. وأعلنت شركة آبل عن تقسيم السهم إلى 4 بعد الإغلاق في 30 يوليو.

كان سهم Tesla من الأسهم المفضلة للمتداولين اليوميين. وخلال الشهر الماضي أضاف ما يقرب من 40.000 متداول على منصة Robinhood أسهم تسلا خلال أربع ساعات.

ويرى المحللون أن تجزئة الأسهم اعتراف بحقيقة أن السوق يتأثر بشكل متزايد بالمستثمرين الأفراد.

كانت مكاسب Tesla مدفوعة جزئياً بالتكهنات بأن الشركة من المحتمل أن تنضم إلى S&P 500 بعد تحقيقها أرباحا لعدة فصول. من شأن ذلك أن يجعل الأسهم ضرورية للشراء بالنسبة للصناديق المشتركة والمتداولة في البورصة والتي تتبع المؤشر القياسي.