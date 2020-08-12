الأسهم الأميركية تصعد مع ترقب التحفيز الجديد

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الأربعاء، واقترب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما أدى تراجع في مخزونات الخام الأميركية إلى صعود أسعار النفط.

لكن المستثمرين مازال القلق يساورهم بسبب الجمود المتعلق بمشروع قانون جديد لإنقاذ الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 173.33 نقطة بما يعادل 0.63% عند الفتح إلى 27860.24 نقطة.

وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعا 21.77 نقطة أو 0.65% إلى 3355.46 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.29 نقطة أو 0.88% إلى 10878.12 نقطة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو تموز، لكن ارتفاع البطالة سيُبقي التضخم على الأرجح‭‭ ‬‬تحت السيطرة، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ السيولة في الاقتصاد لمساعدته في التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد انتعاش بنسبة 0.6% أيضا في يونيو حزيران.

وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو تموز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1% بعد زيادة 0.6% في يونيو حزيران. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.3% في يوليو تموز وصعوده 0.8% على أساس سنوي.