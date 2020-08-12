هذه الأسهم ستدخل في مؤشرات MSCI للمراجعة الفصلية

تترقب الأسواق إعلان مورجان ستانلي نتائج المراجعة ربع السنوية لشهر أغسطس الجاري المتوقع صدورها، اليوم، بعد إغلاق الأسواق الأميركية، على أن تدخل أي تغيرات في المؤشر حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية جلسة يوم الاثنين الأول من سبتمبر.

وقال أحمد هشام، المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في شركة بلتون فاينانشال، إنه من المتوقع أن يحمل التقرير الحدود التي يجب توافرها لإدراج الشركات أو حذف الشركات، وفقا لتقييم "إم إس سي أي" رغم ظروف كورونا".

موضوع يهمك سجلت الشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي أرباحا فصلية بقيمة 670 مليون درهم بزيادة طفيفة عن الفترة نفسها من العام... "العالمية القابضة" تسجل 670 مليون درهم أرباحا فصلية شركات





وتوقعت شركة بلتون خلال مذكرة بحثية حديثة لها، استبعاد سهم السويدي إلكتريك من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لأنه لم يتمكن من استيفاء معيار إجمالي القيمة السوقية، ولا معيار رأس المال السوقي حر التداول واستبداله بأسهم المجموعة المالية هيرمس.

وأضاف هشام أن المراجعة ستكون مختلفة نوعاً ما حيث دخل سهم السويدي في 2018 ومن هذا التاريخ ونحن نرى أن الشركة لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات لكن اليوم نرى منافسا له، ويتمثل في "المجموعة المالية هيرمس"، مع صعود سهمها أكثر من 40% إلى 50% خلال 6 شهور".

كما توقعت بلتون المالية حذف 3 شركات فى أسواق الإمارات والكويت وسلطنة عمان هي DXB Entertainments وبنك برقان وبنك ظفار واستبدالها بأسهم أخرى.