الليرة التركية تتجه لمستوى متدنٍّ قياسى

تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي اليوم الخميس بعدما قلل وزير المالية براءت ألبيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.

وتراجعت الليرة على نحو طفيف إلى 7.3400 مقابل الدولار. وسجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.3650 يوم الجمعة لتتراجع بنسبة 19% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام لتكون إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

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وقال ألبيرق لقناة سي.إن.إن ترك مساء أمس الأربعاء، إن الليرة "ستهبط وتصعد"، مضيفا أن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش. وأشار إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى 2% هذا العام.

وكان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%.