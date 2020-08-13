نيكاي يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر

صعد المؤشر نيكاي لأعلى مستوى في 6 أشهر تقريبا، اليوم الخميس، مدفوعا بمكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا، فيما يتمسك المستثمرون بآمال تطبيق الولايات المتحدة إجراءات تحفيز على الرغم من تعثر المحادثات بين مشرعين أميركيين.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.78% إلى 23249.61 نقطة عند الإغلاق وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير وعوض تقريباً كافة خسائره التي تكبدها منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16% إلى 1624.15 نقطة مقتربا من ذروة سجلها في يونيو.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي تشمل الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، بدعم من توقعات بزيادة الطلب على الرقائق المرتبط بالتكنولوجيات الجديدة مثل اتصالات الجيل الخامس بعد مكاسب قوية لأقرانها العالميين.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لماكينات صناعة الرقائق 3.1% فيما ارتفع سهم موراتا للتصنيع المتخصصة في صناعة المكثفات وغيرها من القطع الإلكترونية 2.6%.

وارتفع سهم أوليمبوس 3.9% فيما زاد سهم تيرومو 4.5%.

كما عززت الأرباح الإيجابية للشركات المؤشر حيث قفز سهم بان باسيفك انترناشونال هولدنجز 8.1% وصعد سهم شركة الخدمات الأمنية سيكوم 5.3% وارتفع سهم شركة خدمات الأمن الإلكتروني ترند ميكرو 5.2%.

وزاد سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز للتأمين 3.3%.