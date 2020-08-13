الذهب يعود ليلتقط أنفاسه.. ويتجاوز الـ1900 دولار مجدداً

صعد الذهب، اليوم الخميس، بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأونصة، بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأونصة في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأونصة يوم الجمعة، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.90 دولار للأونصة.

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وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل بقية العملات، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8% إلى 25.76 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 934.95 دولار للأونصة.

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2140.89 دولار للأونصة.