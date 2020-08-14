كم ربحت بورصة مصر في أسبوع انتخابات مجلس الشيوخ؟

أشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالي، والذي شهد عقد انتخابات مجلس الشيوخ.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 1650.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 2519.09 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان ارتفاعاً بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 12890.22 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 607.9 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.8% عن تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 310.7 مليار جنيه إلى 315.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%. وصعد رأس المال لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.1 مليار جنيه إلى 181.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 3.5%. كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 485.8 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.523 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.477 مليار ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول بلغ نحو 1.252 مليار ورقة مالية منفذة، وبلغ عدد العمليات المنفذة نحو 98.6 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ نحو 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 93.1 ألف عملية. كما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 6.4 مليار جنيه بحجم تداول بلغ نحو 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 191.7 ألف عملية.