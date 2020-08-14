هذه العملة خطفت الأنظار من "بتكوين".. كم ربحت في ساعات؟

خلال الساعات الماضية، تمكنت عملة "إيثريوم" من أن تخطف الأنظار وتزلزل عرش العملة الأقوى في سوق العملات الرقمية المشفرة بعد تسجيل مكاسب تجاوزت الارتفاعات التي سجلتها "بتكوين" بنسب كبيرة.

وفق موقع "كوين ماركت كاب"، وفي تعاملات مبكرة من صباح اليوم، صعدت عملة "إيثريوم" بأكثر من 10% لتقود مكاسب كافة الأصول المشفرة. وسيطر اللون الأخضر على قائمة الخمسة الكبار، وهي القائمة التي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، بقيادة مكاسب قوية في عملتي "إيثريوم" و"إكس ريبل".

وتشهد سوق الأصول المشفرة مكاسب ملحوظة في الفترة الراهنة مع سيطرة آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي على المستثمرين ووسط ترقب حزمة تحفيز أميركية جديدة بقيمة تريليون دولار.

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وفي وقت مبكر من تعاملات اليوم الجمعة، بلغت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية المشفرة نحو 367.6 مليار دولار. ويعني ذلك زيادة بنحو 11.1 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كانت القيمة السوقية الإجمالية عند مستوى 356.58 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وارتفعت عملة "بتكوين" بنسبة 2.31% إلى مستوى 11745 دولارا. بينما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 216.8 مليار دولار لتشكل ما نسبته 59% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة.

فيما ارتفعت عملة "إيثريوم"، التي تحل في المرتبة الثانية، بنحو 8.7% بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 10.2% في التعاملات المبكرة مسجلة 430.6 دولار. وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 47.8 مليار دولار.

في المركز الثالث حلت عملة "إكس ريبل" التي ارتفعت بنسبة 5.37% مسجلة مستوى 0.295 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 13.2 مليار دولار.

في المركز الرابع حلت عملة "تيزر" التي تراجعت بنسبة 0.59% إلى مستوى 1.01 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 10.06 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاءت عملة "تشينلينك" التي ارتفعت بنسبة 0.16% إلى مستوى 17.05 دولار. بينما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 5.96 مليار دولار.

وكانت هذه العملة قد صعدت للمركز الخامس في تعاملات أمس الخميس بعدما تجاوزت قيمتها السوقية نظيرتها "بيتكوين كاش"، والتي تراجعت للمرتبة السادسة.