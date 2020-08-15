هذه أكبر 10 شركات للوساطة في بورصة مصر

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تصدرت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة أكبر 10 شركات سمسرة ووساطة مالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل في مصر، حيث استحوذت الشركة على تداولات أسبوعية إجمالية بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 16.5% وذلك خلال تداولات الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى... أميركا تنفذ أكبر عملية مصادرة لنفط إيراني على الإطلاق أميركا

وفي المركز الثاني جاءت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 1.14 مليار جنيه تمثل حصة سوقية نسبتها 11.7%.

وحلت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت نحو 800.96 جنيه، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية نسبتها 8.3%. وفي المركز الرابع جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 625.4 جنيه، استحوذت من خلالها على حصة سوقية تقدر بنحو 6.4%.

وفي المركز الخامس حلت شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 578.3 مليون جنيه لتستحوذ من خلالها على حصة سوقية تقدر بنحو 6%.

وجاءت شركة "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية في المركز السادس بقيمة تداول بلغت نحو 544.9 جنيه بحصة سوقية بلغت نسبتها 5.6%. وفي المركز السابع جاءت شركة "سيجما" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 494.8 جنيه، استحوذت من خلالها على حصة سوقية بلغت نسبتها 5.1%.

وفي المركز الثامن جاءت شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 475.2 مليون جنيه استحوذت من خلالها على حصة سوقية بنسبة 4.9%.

وحلت شركة "مباشر انترناشيونال" لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع بقيمة تداول بلغت نحو 457.8 مليون جنيه، استحوذت من خلالها على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 4.7%.

وفي المركز العاشر جاءت شركة "نعيم" للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت نحو 355 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية تقدر بنحو 3.7%.