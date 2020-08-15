ترمب: الديمقراطيون يعطلون مدفوعات مباشرة للأميركيين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سلسلة من التغريدات أن البيت الأبيض يستعد لتقديم مساعدات على خلفية الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتعثر فيه إقرار تشريع بالكونغرس، قائلا إن إدارته تسرع الخطى لإرسال أموال إلى الأسر وحكومات الولايات والمحلية والشركات.

وكتب أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين للاستعداد لإرسال مدفوعات مباشرة إلى جميع الأميركيين، وأنه على استعداد لجعل وزارة الخزانة وإدارة الأعمال الصغيرة ترسل المزيد من الأموال بموجب برنامج حماية الوظائف في إطار ما سمح به تشريع سابق.

وقال أيضا إنه مستعد لإرسال "مزيد من الأموال لحكومات الولايات والمحلية"، لكنه لم يحدد هيئة أو آلية. وكان يذيل كل تغريدة بالقول "الديمقراطيون يقفون في وجه هذا".