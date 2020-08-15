صعود الأسهم الأميركية يصطدم بضبابية التعافي الاقتصادي

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز شبه مستقر، الجمعة، على الرغم من اقترابه مجددا من أعلى مستوياته عند الإغلاق، إذ فاقمت بيانات بشأن الاقتصاد الأميركي الضبابية حيال التعافي.

فقد جرى تداول ستاندرد آند بورز يومي الأربعاء والخميس لفترات وجيزة فوق مستوى الإغلاق القياسي الذي بلغه في 19 فبراير/شباط عند 3386.15 نقطة، لكنه افتقد للزخم، الجمعة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.3 نقطة، بما يعادل 0.12% إلى 27931.02 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 0.58 نقطة، أو 0.02% إلى 3372.85 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.20 نقطة، أو 0.21% إلى 11019.30 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، ربح ستاندرد اند بورز 0.6% وتقدم داو 1.8% وأضاف ناسداك 0.1%.