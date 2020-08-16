تحركات استثمارية لافتة لصندوق الاستثمارات في الأسواق الدولية

رجح مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، في مقابلة للعربية، توجه صندوق الاستثمارات العامة للتخارج من بعض الاستثمارات والتوجه إلى الاستثمار في صناديق التداول إلى عملية تحوط يسعى لها الصندوق قبيل الانتخابات الأميركية بعد شهرين.

وأفاد إفصاح بالولايات المتحدة، الجمعة، بأن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، قلص بشكل كبير حصصاً مباشرة في بعض الشركات القيادية الكبرى واستثمر حوالي 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة.

موضوع يهمك أفاد إفصاح بالولايات المتحدة، الجمعة، بأن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، قلص بشكل كبير حصصا... "الاستثمارات العامة" يضخ 4.7 مليار دولار بصناديق مؤشرات متداولة اقتصاد

فقد بلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار في شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.

وبحسب الإفصاح، زاد الصندوق السيادي السعودي حصصه في لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم، وفي أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، فضلا عن سانكور إنرجي بنسبة 67.4 % إلى نحو 51 مليون سهم.

وقلص الصندوق حصة الأسهم في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، وفي أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49% إلى 218778 سهما، علاوة على كانديان ناتشورال ريسورسز بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.

ويظهر الإفصاح الأحدث أن صندوق الاستثمارات العامة تخلى عن حصص في شركات مثل بي.بي وبوينغ وفيسبوك وسيتي غروب وبنك أوف أميركا، في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاوي وسيسكو سيستمز.