سهم أرامكو يقتنص سيولة 126 مليون ريال.. وتداولات السوق 6.5 مليار

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة، الأحد، مرتفعاً 0.72% ليكسب 55 نقطة ويصعد إلى 7759 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو بنسبة 0.45% إلى 33.35 ريال، بتداولات يومية بلغت 126.3 مليون ريال.

وزاد سهم مصرف الراجحي 1.6% وسهم بنك الرياض 3.3%. وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.4% بفضل زيادة قوية لأرباح الربع الثاني من العام.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية" إن هناك حجما هائلا من السيولة تجتذبه الأسهم السعودية، برغم من مخاوف جائحة كورونا.

وأضاف الحامد أن الأسهم السعودية تملك عامل جذب مهما للمستثمرين الأجانب، يتمثل في استقرار سعر الصرف وثبات ربط الريال مع الدولار.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب لا يخشون تقلبات سعر الصرف، أو مخاطر وخسائر أسعار الصرف عندما يدرسون استثماراتهم في المملكة.

وتحدث عن التفاؤل بأداء أفضل خلال النصف الثاني من العام الحالي، على المستوى الاقتصادي، وهو ما يدفع التفاؤل بأداء أسواق الأسهم.