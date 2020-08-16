سوق دبي تلامس ذروة 5 أشهر بقيادة الإمارات دبي الوطني

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، اليوم الأحد، ولامس مؤشر دبي أعلى مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر، تقوده مكاسب أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني.
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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة، الأحد، مرتفعاً 0.72% ليكسب 55 نقطة ويصعد إلى 7759 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها حوالي 6...
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أسواق المال
صعد المؤشر السعودي 0.7% حيث زاد سهم مصرف الراجحي 1.6% وسهم بنك الرياض 3.3%.
وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.4% بفضل زيادة قوية لأرباح الربع الثاني من العام.
وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.3% عند أعلى مستوى له منذ 12 مارس آذار، مدعوما بمكاسب سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 3.1%، بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5%.
ويجري بنك الإمارات دبي الوطني مناقشات أولية مع بنك بلوم اللبناني بشان استحواذ محتمل على حصته في بنك بلوم مصر.
وتخلى سهم الاتحاد العقارية عند مكاسبه المبكرة وأغلق منخفضا 0.9% بعد أن أعلن عن خسائر في الربع الثاني بلغت 38.6 مليون درهم (10.5 مليون دولار) مقارنة مع خسائر 84.1 مليون درهم قبل عام.
وتقدم مؤشر أبوطبي 0.6% حيث ارتفع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 1.1% وزاد سهم اتصالات 0.5%.
وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري 1.6% حيث صعد 20 سهما من أسهمه الثلاثين، بما فيها البنك التجاري الدولي الذي زاد 0.8%.