وول ستريت تستهل الأسبوع بمكاسب كبيرة

سجل مؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا فوق 11126 نقطة، مع تداولات متفائلة في مستهل الأسبوع الحالي.

وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الاثنين، إذ اقترب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من مرتفع قياسي في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14% إلى 27970.05 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.01 نقطة، أو 0.24% إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58% إلى 11083.25 نقطة.