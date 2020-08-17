صناديق التحوط تتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي لمؤشر الدولار

توقعت صناديق التحوط استمرار الاتجاه الهبوطي لمؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأخرى، ما دفعها إلى خفض حيازتها للعملة الأميركية للمرة الأولى منذ مايو عام 2018.

يأتي ذلك مع تفشي جائحة كورونا في الولايات المتحدة، وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بسيولة غير محدودة لدعم الاقتصاد، إضافة إلى عمليات شراء الأصول التي ضغطت بدورها على العوائد.

يُشار إلى أن مؤشر الدولار كان قد انخفض بـ5.5% منذ النصف الثاني من مارس، وسط إشارات على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى تتعامل بشكل أفضل مع وباء كورونا.

إلى ذلك، تراجع الدولار بينما ارتفعت عملات السلع الأولية، اليوم الاثنين، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به.

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وشهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 93.036، مقتربا من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو تموز.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أميركي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع.

وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2% إلى 1.3240 للدولار الأميركي.



وأرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة يوم السبت لاتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط لرويترز، بسبب تضارب في جداول المواعيد.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1850 دولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3096 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6531 دولار أميركي، بعد أن قررت نيوزيلندا اليوم تأجيل الانتخابات العامة شهرا في مواجهة تفش جديد لفيروس كورونا في أوكلاند.