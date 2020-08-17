بتكوين فوق 12 ألف دولار.. والذهب يعيد أمجاده

قفزت العملة الرقمية بتكوين لأعلى مستوى منذ يوليو 2019، مع صعودها 4% إلى 12391 دولارا، اليوم الاثنين، مع تصاعد الضبابية في أسواق المال حيال تحديات جائحة كورونا.

وارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي تصدر هذا الأسبوع.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية من مكاسبه إلى 2% عند 1982.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، في مقابلة مع "العربية" إن زيادة الإستدانة الأميركية يدعم موقف الذهب، موضحاً أن الطلب على الملآذات الآمنة سيظل سمة غالبة في ظل جائحة كورونا.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1949.09 دولار للأونصة.

وكان الذهب انخفض 4.5% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس آذار إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس آب، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1958.90 دولار للأونصة.

وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب "لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأميركي".

وارتفعت الفضة 1.5% إلى 26.81 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1% مسجلا 955.54 دولار للأونصة، وتقدم البلاديوم 2.6 % ليصل إلى 2164.07 دولار للأونصة.