%104 تغطية الطرح العام لزيادة إجمالي أصول "الخبير ريت"

أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير "صندوق الخبير ريت"، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنجاح والتي انتهت بتاريخ 06\08\2020، حيث تمت التغطية بنسبة 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

هذا وسيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع مدير الطرح وذلك لإنهاء عملية التخصيص ورد الفائض للمشتركين وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح 6 أغسطس 2020.

وكان مالكو وحدات "صندوق الخبير ريت" قد وافقوا بـ5 يوليو الماضي، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.8 مليون ريال من خلال طرح 36.53 مليون وحدة لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من 984.7 مليون ريال إلى 1707.5 مليون ريال.