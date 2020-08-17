الاتحاد العقارية للعربية: طرح 3 شركات تابعة مستقبلا بـ600 مليون درهم

أوقف سوق دبي المالي التداول اليوم عن سهم شركة الاتحاد العقارية لعدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، والمرتقب الإفصاح عنها من الشركة في وقت لاحق.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتحاد العقارية، خليفة الحمادي، في مقابلة مع "العربية" أن إيقاف التداول على سهم الشركة، تبلغت به الشركة من سوق دبي المالي، قبل بدء جلسة التداول.

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وأضاف أن البلاغ تضمن الاستفسار حول بعض المعلومات المنشورة في مواقع حول الشركة، وقامت الشركة بالتجاوب ونعمل على تعزيز الإفصاح والشفافية، وسوف يظهر بيان في الساعات المقبلة بهذا الاستفسار.

وأوضح أن خيارات معالجة الخسائر المتراكمة، ستكون وفق الضوابط، بحيث تجري دعوة المساهمين، للبحث في خيارات كل شركة زادت خسائرها عن 50% من رأس المال.

وقال إن الشركة أفصحت عند إصدار بيانات الربعين الأول والثاني من العام الحالي، عند خيارات عدة منها إجراءات إعادة هيكلة لدين المجموعة، وقضية تحكيم مرفوعة، وتخفيض التكاليف التشغيلية والاستفادة من محفظة الأراضي في التطوير، إضافة إلى تعديل الشكل القانوني للشركات التابعة، تمهيداً لادراجها كشركات مساهمة خاصة وليس بيعها.

وكشف أن هناك 3 شركات تابعة ستطرح في المستقبل عن طريق بيع حصص بغرض الاستحواذ على شركات، موضحا أن عملية الطرح تقدر بين 400 إلى 600 مليون درهم.

وتراجعت الخسائر الفصلية للشركة بنسبة 54% لتصل إلى 38 مليون درهم.

وبشأن مشروع "دبي موتور سيتي"، قال الحمادي إن المشروع يتميز بموقعة وخيارات البناء فيه، ويستفيد من التفاؤل بقرب موعد إكسبو دبي.