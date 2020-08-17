مكاسب القطاع المالي تدعم الأسهم الخليجية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، يوم الاثنين، مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب للقطاع المالي.

لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه وأغلق مستقرا مع تباين أداء شركات البتروكيماويات وبعض أسهم القطاع المالي. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.5%، بينما صعد سهم بنك الرياض 1.7%.

وفي الإمارات، واصلت الأسهم مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر دبي 1% بفضل قفزة 4.5% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي واصل الصعود للجلسة الخامسة على التوالي.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، الخميس، إنه يجري مناقشات أولية مع بنك بلوم اللبناني بشأن استحواذ محتمل على حصته في بنك بلوم مصر.

وعلى النقيض، هبط سهم شركة أرابتك 4.9%.

ومنيت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات مدرجة في الإمارات، بخسائر في النصف الأول من العام، عزتها إلى شح في السيولة وقلة المشروعات الجديدة، وقالت إنها تبحث عن مستشار لإعادة هيلكة ديون.

وستكون هذه ثالث خطة إعادة هيكلة لأرابتك في السنوات الأربع الأخيرة، إذ سبق أن كلفت أليكس بارتنرز في 2016 ومويليس أند كو في 2018.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.4%. وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 11.9% في حين قفز سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 15%.

كانت الشركة تلقت يوم الأحد عرضا للاندماج من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وخارج أسواق الخليج، كسب المؤشر المصري 0.2% بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.8% بينما قفز سهم حديد عز 4.6%.