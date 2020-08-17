أسهم أوروبية منكشفة على الصين تقفز رغم كورونا

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة، الاثنين، بدعم من مكاسب قوية لشركات التعدين المنكشفة على الصين بعد إجراءات تحفيزية جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن مخاوف من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا كبحت المكاسب.

وهبطت أسهم شركات السفر والترفيه 1.5%، مواصلة التراجع بعد أن قامت بريطانيا بإضافة فرنسا ودول أخرى إلى قائمتها للحجر الصحي الأسبوع الماضي.

ومما زاد من مشاكل القطاع، أعادت إيطاليا فرض قيود على التجمعات وأعلنت ألمانيا أن كل إسبانيا تقريبا، بما في ذلك جزيرة مايوركا السياحية، منطقة مخاطر لفيروس كورونا.

لكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أنهى جلسة التداول مرتفعا 0.3% مع صعود مؤشر أسهم شركات التعدين 1.7% بعد خطوات لضخ سيولة جديدة من البنك المركزي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.