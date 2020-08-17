خطوة مفاجئة من الملياردير وارن بافيت تقفز بهذه الأسهم 10%

ارتفع سهم Barrick Gold بأكثر من 10% يوم الاثنين بعد أن قامت شركة الملياردير الأميركي وارن بافيت "بيركشير هاثاواي" بشراء حصة فيها.

وأضافت Berkshire أنها قامت بشراء ما قيمته 562 مليون دولار في في "باريك جولد" خلال الربع الثاني. في حين أن المركز صغير بالنسبة لشركة بيركشير التي تمتلك بما قيمته أكثر من 89 مليار دولار من أسهم آبل، فيما تعتبر المجموعة أكبر مساهم في 11 شركة لتعدين الذهب، وفقًا لـ FactSet.

تعتبر هذه خطوة غير عادية بالنظر إلى الملياردير بافيت، والذي كان قد أعلن منذ فترة طويلة عن كراهيته للذهب، مفضلاً الأصول التي لها تدفقات نقدية أو تدفع أرباحًا.

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وارتفعت أسهم شركات التعدين بأكثر من 45% هذا العام حيث اندفع المستثمرون إلى تجارة المعادن والملاذات الآمنة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، بحسب CNBC.

وشهدت أسعار الذهب عامًا لافتًا، حيث تجاوزت الأونصة حاجز الـ2000 دولار للأونصة هذا الشهر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب المخاوف بشأن تأثير كورونا على الاقتصاد وانخفاض عوائد السندات.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 30% تقريبًا في عام 2020، مما يجعله أحد أفضل الأصول السائدة أداءً هذا العام.

وتمتلك شركة "باريك جولد" عمليات تعدين الذهب والنحاس في 13 دولة. ويتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز GOLD.