إغلاق قياسي لـ"ناسداك" بدعم مكاسب لأسهم التكنولوجيا

قفز المؤشر ناسداك المجمع إلى مستوى إغلاق قياسي جديد يوم أمس الاثنين بينما اقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تلقيهما دفعة من مكاسب لأسهم نفيديا وشركات أخرى للتكنولوجيا.



لكن المؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا متأثراً بخسائر لأسهم القطاعين المالي والصناعي.



وكانت نفيديا بين أكبر الداعمين للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مع صعود أسهمها 6.6% إلى مستوى قياسي بعد أن رفع محللون مستوياتهم المستهدفة لسعر السهم قبل أن تعلن الشركة المصنعة للرقائق الالكترونية نتائجها يوم الأربعاء.



وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 0.31% إلى 27844.91 نقطة بينما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.27% ليغلق عند 3381.99 نقطة.



وأغلق ناسداك مرتفعا 1% إلى 11129.73 نقطة.

