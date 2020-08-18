مصر تلغي إعفاء ضريبياً كان يكلفها 34 مليار جنيه

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون بإلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات من الضريبة على الدخل.

وألغى مجلس النواب نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل أينما وردت هذه النصوص.

وأعفى مجلس النواب عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 65% من قيمة الضريبة على الدخل بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم حاليا على أن تراجع كل 3 سنوات.

وقال المجلس، إن إجمالي الفاقد الضريبي الناجم عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال السنة المالية 2019-2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه.