الذهب يقفز 1% متخطيا 2000 دولار مع هبوط العملة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب 1%، لتتجاوز حاجز الألفي دولار اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأميركية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7 %، إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

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وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 %، إلى 2007.60 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن."

وزاد سعر الفضة 2.1 %، إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 %، مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4%، إلى 2190.20 دولار للأوقية.