سهم أرامكو يصعد 1.5%.. ومؤشر السوق يخترق أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء ليخترق أثناء الجلسة مستوى 8000 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وأنهى المؤشر جلسة الثلاثاء مرتفعاً 1.24% ليكسب 96.3 نقطة ويغلق عند مستوى 7853.53 نقطة، بتداولات قياسية بلغت قيمتها أكثر من 7.62 مليار ريال.

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وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.49% إلى 34 ريال بتداولات يومية بلغت حوالي 454 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.11%.

فيما كانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكوا السعودية، والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأرمكوا السعودية، والراجحي، والإنماء، ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 419.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8129.90 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.

كان سوق السعودية قد أنهى جلسة أمس الاثنين على تراجع للمرة الأولى بعد 11 جلسة من الصعود المتواصل، في جلسة متقلبة تزامن معها سيولة هي الأعلى في نحو شهرين.

وكانت بيانات رسمية أظهرت يوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1% في يوليو تموز مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها.

مؤشر دبي يصعد نحو 1%

وصعد مؤشر دبي 0.8%، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 3.6%، ووحدتها إعمار مولز 2%.

وتقدم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 2.5%.

لكن سهم شركة أرابتك نزل 4.9% ليمنى بخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

ويوم الأحد، أعلنت أكبر شركة مقاولات مدرجة في الإمارات أنها منيت بخسائر في النصف الأول من العام، وقالت إنها تبحث عن مستشار لإعادة هيكلة ديون.

ثالث إعادة هيكلة لأرابتك في 4 سنوات

وستكون هذه ثالث إعادة هيكلة لأرابتك في السنوات الأربع الأخيرة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3%، إذ صعد سهم شركة اتصالات0.6% وسهم الدار العقارية 2.7%.

وفي هذا السياق، قال مدير الصندوق في مينا كابيتال خالد عبد المجيد، إن انتعاش الأسهم العالمية وإعادة الفتح التدريجية لاقتصادات عالمية من بينها الإمارات والانخفاض النسبي لتقييمات السوق الإماراتية مقارنة بالأسواق الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي، قادت المكاسب الأخيرة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.8%. وصعد سهم مصرف الريان 2.2%، وقفز سهم البنك التجاري 3.4%.

وخارج الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 0.6%، إذ خسرت معظم أسهمه ومن بينها البنك التجاري الدولي، الذي نزل بنسبة 0.5%.