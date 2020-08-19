الأسهم الأوروبية تضعف بعد صعود وول ستريت مع استمرار مخاوف النمو

نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وعجزت عن اكتساب قوة من صعود قياسي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي فيما يخشى مستثمرون أن تعرقل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التعافي الاقتصادي الناشئ في القارة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، خلال الجلسة بتوقيت غرينتش وقاد قطاعا التعدين والنفط والغاز الخسائر.

ونزلت أسهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل بين 0.4 و1%، مع تراجع أسعار الخام وسط قلق بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

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وساهمت برامج تحفيز بتريليونات الدولارات وصعود أسهم التكنولوجيا ستاندرد اند بورز 500 على تعزيز الاتجاه الصعودي في السوق يوم الثلاثاء، ولكن الشكوك بشأن قوة التعافي الاقتصادي من الأزمة الصحية حدت من المكاسب في أسواق أخرى.

وفرضت عدة دول في أوروبا قيود سفر جديدة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.6 %، بعد أن أعادت التأكيد على توقعات أرباح العام كاملا عند مستوى أعلى من التوقعات السابقة.